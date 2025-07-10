В Раде призвали Лукашенко и Келлога помочь освободить политзаключенных на Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в письме обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и спецпосланнику США Киту Келлогу с просьбой содействовать освобождению политических заключенных на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Направил письмо президенту РБ Александру Лукашенко и спецпредставителю [президента США Дональда] Трампа по Украине и России Киту Келлогу с просьбой в содействии в освобождении украинских политических заключенных», — сообщил он.

В Раде заявили, что у Зеленского появились последователи в других странах

Ранее Дубинский сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с Лукашенко после его встречи с Келлогом. Он заявил, что в Украине насчитывается более 6000 политических заключенных, и никто из них не освобождается. По его мнению, Зеленский не похож на Лукашенко и никогда не отпустит политических заключенных, поэтому международное сообщество должно настоятельно требовать этого от него.