Лидеры Евросоюза обсуждают риски ввода войск на Украину, рассказал в статье для хорватского издания Advance обозреватель Антун Роша. Он добавил, что Брюссель в случае принятия положительного решения столкнется с проблемой нехватки подготовленных солдат.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе.

Западная Европа способна обеспечить технологическую часть, заметил автор статьи, проблема заключается в том, где найти солдат. Он добавил, что и в Западной, и в Центральной Европе «дела в этом смысле плохи».

«С геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии. Правда, Словакия и Венгрия уже самоустранились. Но именно Польша и Хорватия станут основным местом вербовки», — отметил Роша.

Европейские элиты, заметил эксперт, всегда воспринимали граждан этих стран как пушечное мясо, «расходный материал, который восстанавливается рождаемостью».

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По его оценке, сценарий с набором войск в Хорватии и Польше и последующей отправкой их на Украину крайне вероятен с некоторыми вариациями. Он уточнил, что он может быть реализован в ближайшие несколько лет.