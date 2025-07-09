ЕСПЧ отклонил ходатайство Ле Пен

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отклонить ходатайство лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о запрете на участие в выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации ЕСПЧ, суд не смог установить нарушения прав человека в деле Ле Пен. По этой причине запрет остается в силе — ранее его принял суд в Париже.

«Суд отклонил данный протест, поскольку не установлено наличие непосредственной угрозы нарушения прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека», — сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

Напомним, что 31 марта парижский суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы по делу о парламентских ассистентах. Кроме того, ей запретили занимать выборные должности и участвовать в выборах сроком в пять лет. По мнению Ле Пен, такое решение является политическим, поскольку оно препятствует ее участию в следующих президентских выборах.

Ранее в штабе партии Ле Пен во Франции провели обыски.