Трамп готов одобрить новые санкции в отношении РФ при одном условии

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об усилении санкций в отношении России при условии, что последнее слово по снятию ограничений будет за ним. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе.

Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник Белого дома, в администрации США не хотят давать конгрессу какие-либо полномочия по контролю проводимой Трампом внешней политики.

"Законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций", - сообщил он.

Другие источники Politico отметили, что в нынешней редакции законопроекта президенту США разрешается приостанавливать действие новых санкций на 180 дней.

По их словам, соавтор документа сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) после консультаций с Белым домом согласился внести в него положение о возможности продления этой отсрочки.

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В то же время в качестве условия для этого в законопроекте прописан механизм последующего контроля со стороны конгресса.

Как заявили собеседники газеты, администрация Трампа требует убрать из законопроекта положение о контроле ее решений законодателями.

Накануне Трамп сообщил, что "очень решительно" рассматривает возможность одобрить проведение через конгресс законопроекта об усилении санкций в отношении России.

При этом он отметил, что принятие документа "полностью" зависит от его решения.

Напомним, законопроект первоначально был представлен в апреле и предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров России, а также таможенные пошлины в размере 500% в отношении импорта в США из стран, которые покупают российские нефть, газ, уран и другие товары.

Как отмечал замглавы МИД РФ Александр Панкин, это "очень жесткий проект", но, если эффект рассчитан на то, чтобы все прекратили с Россией торговать, то это вряд ли случится.