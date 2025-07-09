Трамп заявил, что США очень близки к сделке по Газе

Вашингтон очень близок к заключению сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

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«Мы очень близки к соглашению… Мы хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Мы хотим вернуть заложников, и я думаю, что мы близки к этому», — отметил американский лидер.

До этого палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников.

9 июля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля и ХАМАС близки к достижению соглашения.

6 июля стороны при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.