Мощная гроза нарушила электроснабжение в 58 населенных пунктах Белоруссии

Мощная гроза с порывистым ветром нарушила электроснабжение в 58 населенных пунктах Витебской области на северо-востоке Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского предприятия «Витебскэнерго».

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По информации ведомства, серьезные разрушения фиксировались в Городокском районе, где ветер повалил деревья, сорвал крыши домов и повредил линии электропередачи.

Как рассказали в «Витебскэнерго», на ликвидацию последствий стихии были направлены аварийно-восстановительные бригады. Помимо этого также был мобилизован и привлечен дополнительный персонал.

«В настоящее время идут работы по восстановлению электроснабжения 58 населенных пунктов, 115 трансформаторных подстанций. Задействовано 17 бригад, 76 человек, 18 единиц спецтехники и шесть дизельных электростанций», — говорится в публикации.

Накануне на Украине более 700 населенных пунктов остались без света из-за сильной непогоды. По информации энергетиков, ночью и утром 8 июля через страну прошел грозовой фронт с дождем и шквалистым ветром, стихия повредила линии электропередач и значительно повлияла на работу энергосетей.