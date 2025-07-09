Дуда сделал неожиданное заявление о Волынской резне

Польша не требует международного признания геноцидом событий Волынской резни, заявил в беседе с блогерами польский президент Анджей Дуда. Об этом пишет ТАСС.

Волынская резня — название событий, происходивших в 1942–1943 годах на территории современной Западной Украины. Число жертв среди этнических поляков составило порядка 100 тыс. человек.

«Я всегда подчеркиваю — мы не ожидаем международного признания геноцидом [событий Волынской резни]», — заметил президент.

В 2016 году польский сейм принял резолюцию, признавшую Волынскую резню геноцидом. Он также постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий.

В 2019 году Дуда обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни. Тогда он отмечал, что для налаживания отношений необходимо, чтобы каждый, кто был убит, получил надгробие.

День памяти о жертвах Волынской резни стал государственной датой в Польше

В июле 2022 года политик указал, что Украина должна твердо высказать правду о Волынской резне. Он добавил, что все поляки помнят об этих событиях, но протягивают руку украинцам.

«Правда о Волынской резне, об этом геноциде должна быть выражена ясно», — отметил Дуда.

По его словам, совершенные украинскими националистами преступления были геноцидом, поскольку их целью была этническая чистка путем убийства представителей польского меньшинства.