Посольство США: хуситы похитили членов экипажа Eternity C

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" похитили членов экипажа греческого сухогруза Eternity C, который затонул в Красном море в результате нападения йеменских повстанцев. Об этом говорится в заявлении посольства США в Йемене.

"Хуситы похитили многих выживших членов экипажа Eternity C после того, как убили нескольких моряков, потопили судно и препятствовали спасательным операциям. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения. Хуситы продолжают демонстрировать миру, почему США признали их террористической организацией", - сообщила американская дипломатическая миссия.

Команда сухогруза состояла из 21 филиппинца и одного гражданина России.