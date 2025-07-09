ХАМАС согласился отпустить 10 израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС объявило, что в ходе консультаций в Дохе согласилось освободить 10 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Консультации по спорным вопросам продолжаются, следует из официального заявления, опубликованного в Telegram-канале боевиков.

"ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить 10 заложников. Однако по ряду основополагающих вопросов консультации продолжаются: это касается, в частности, ввоза в Газу гуманитарной помощи, вывода оттуда израильских войск и предоставления реальных гарантий постоянного прекращения огня", - говорится в сообщении.