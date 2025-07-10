Зеленский вновь просил у США оружие и системы ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Риме со специальным посланником США Китом Келлогом снова попросил поставить Киеву американское оружие и системы противовоздушной обороны. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, с Келлогом прошел «содержательный разговор», в ходе которого обсуждались поставки оружия и усиление ПВО. Кроме того, речь шла и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и его локализации на территории Украины.

10 июля сообщалось, что США возобновили поставки на Украину некоторых видов вооружений.

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8 июля портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал Зеленскому незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО Patriot. Также Трамп выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

Ранее в США назвали неожиданную причину приостановки военной помощи Украине.