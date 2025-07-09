Трамп рассказал о просьбе Киева

Андрей Дуванов

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность отправки еще одной системы Patriot Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп рассказал о просьбе Киева
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По словам Трампа, Киев просит Вашингтон отправить еще одну систему Patriot, однако эти установки «очень редкие и дорогие». Он также добавил, что находит необходимость тратить деньги на поддержку ВСУ «очень печальной».

«Они (системы Patriot — прим. ред.) в действительности очень редкие, потому что много систем были отправлены на Украину. Но я знаю, что они сделали запрос. Нам придётся это изучить. Это очень, очень дорогая система», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине.