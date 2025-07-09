Трамп рассказал о просьбе Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность отправки еще одной системы Patriot Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, Киев просит Вашингтон отправить еще одну систему Patriot, однако эти установки «очень редкие и дорогие». Он также добавил, что находит необходимость тратить деньги на поддержку ВСУ «очень печальной».

«Они (системы Patriot — прим. ред.) в действительности очень редкие, потому что много систем были отправлены на Украину. Но я знаю, что они сделали запрос. Нам придётся это изучить. Это очень, очень дорогая система», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине.