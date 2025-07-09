Трампа восхитил уровень владения английским языком президента Либерии

Президент США Дональд Трамп был восхищен уровнем владения английским языком главы Либерии Джозефа Ньюма Боакаи. Об этом сообщает РБК.

Сегодня, 9 июля, Трамп провел встречу с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала. После завершения речи Боакаи президент США отметил, что он очень хорошо говорит по-английски и поинтересовался, где тот его выучил. Глава республики ответил, что в Либерии, ведь английский является официальным языком его страны.

«У меня есть люди, которые сидят за этим столом и близко не могут говорить также хорошо», — добавил после этого Трамп.

Также президент США подчеркнул, что хотел бы когда-нибудь поехать в Африку.