Трампа восхитил уровень владения английским языком президента Либерии

Аксинья Кравченко

Президент США Дональд Трамп был восхищен уровнем владения английским языком главы Либерии Джозефа Ньюма Боакаи. Об этом сообщает РБК.

Трампа восхитил уровень владения английским языком президента Либерии
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Сегодня, 9 июля, Трамп провел встречу с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала. После завершения речи Боакаи президент США отметил, что он очень хорошо говорит по-английски и поинтересовался, где тот его выучил. Глава республики ответил, что в Либерии, ведь английский является официальным языком его страны.

«У меня есть люди, которые сидят за этим столом и близко не могут говорить также хорошо», — добавил после этого Трамп.

Также президент США подчеркнул, что хотел бы когда-нибудь поехать в Африку.