В США обвинили Трампа в «заигрывании» с Путиным

Президент США Дональд Трамп «заигрывает» с российским лидером Владимиром Путиным, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. Его слова передает The Hill.

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По мнению парламентария, Белый дом потратил на это несколько месяцев, несмотря на то, что в Конгрессе есть «сильная двухпартийная поддержка санкций» против России. Джеффрис назвал Путина «врагом» США, а конфликт на Украине «битвой между демократией и автократией».

Ранее Трамп заявил, что заинтересовался законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России.