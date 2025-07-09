Премьер-министр Армении Никол Пашинян берет пример с Владимира Зеленского, атакуя церковь, рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, отношения между властями Армении и духовенством резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсетях.

«Учение Антихриста хорошо продается. По примеру [Владимира] Зеленского, атаковавшего самую крупную православную церковь на Украине, в Армении Пашинян напал на Армянскую апостольскую церковь. Зеленский — это ноу-хау уничтожения религий, демократий и собственных граждан», — подчеркнул парламентарий.

Ранее ливанский эксперт по международным отношениям и глава Ближневосточной обсерватории Набиль Жбейли сообщил, что действия Пашиняна, направленные против церкви и оппозиции, напоминают украинский сценарий, который ведет Армению в неизвестность.

Пашинян намерен возглавить «освобождение» Армянской церкви

По его мнению, Пашинян ведет бессмысленную предвыборную борьбу, пытаясь заручиться поддержкой молодежи, но этот план обречен на провал.