В Италии заявили, что поддержат вступление Украины в Евросоюз

Переговоры по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) начнутся в ближайшее время, Италия поддержит это решение. Об этом заявил президент республики Серджо Маттарелла, его слова приводит итальянская газета «Репубблика».

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«Надеюсь, что переговоры по этой теме начнутся в ближайшее время», — заявил Маттарелла на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Итальянский лидер сослался на итоговое заявление недавнего саммита НАТО. Маттарелла повторил, что украинская безопасность согласуется с европейской. По мнению президента Италии, его страну связывает с Украиной крепкая дружба.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина не вступит в Евросоюз. По его словам, официальному Брюсселю не удастся игнорировать позицию Венгрии по этому вопросу.

10–11 июля 2025 года в Риме пройдет конференция по восстановлению Украины, которую будет принимать премьер-министр страны Джорджа Мэлони. Информацию о поездке Зеленского до этого не анонсировали.

В общей сложности на конференции примут участие примерно 3500 участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2000 компаний (из которых примерно 500 — итальянские). Среди гостей, помимо Зеленского, — канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Польши Дональд Туск.