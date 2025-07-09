Еврокомиссия заподозрила переводчицу в работе на Россию

Еврокомиссия лишила аккредитации переводчицу из-за подозрения в шпионаже — девушка вела запись мероприятия с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Monde.

Отмечается, что девушка записывала встречу лидеров Евросоюза в Брюсселе 19 декабря 2024 года. При этом встреча проходила за закрытыми дверями — в этом случае присутствующим запрещено делать какие-либо записи. О нарушении стало известно службе безопасности, после чего записи были изъяты, а ситуацию с переводчицей отправили на внутреннее рассмотрение. По его итогам Еврокомиссия лишила переводчицу аккредитации.

«После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — сообщили в Еврокомиссии.

Помимо этого, переводчицу заподозрили в шпионаже: ей был запрещен доступ в здание Еврокомиссии, а результаты расследования переданы властям Бельгии. По информации Monde, девушка жила на Украине, однако ее родители являются гражданами России. При этом, у переводчицы ранее уже возникали проблемы с работой на мероприятиях с участием Зеленского — посольства Украины во Франции и Бельгии на протяжении нескольких лет запрещали ей посещать такие встречи из-за «профессиональных отношениях с российскими властями».