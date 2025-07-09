"СВ": Сумское СМИ опубликовало инструкцию, как жить после прихода ВС России
Издание из Сум опубликовало инструкцию для местных жителей о том, как им жить в случае освобождения города российскими войсками. На это обратил внимание Telegram-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск "Север" ВС РФ.
Как говорится в посте, такая статья "внезапно" появилась в городском онлайн-журнале "Цукр".
"Авторы публикации пишут, что угрозы для областного центра нет, но жителям города все же стоит знать, как себя вести в случае освобождения города русскими военными", - указывает "СВ".
В том числе журналисты "Цукра" призвали горожан "не бояться".
"Действительно, меньше всего после освобождения города жителям исконно русского города Сумы стоит бояться "вежливых людей", - резюмирует канал.
Армия РФ продолжает наступать в Сумской области для создания буферной зоны. ВСУ несут на этом направлении большие потери, постоянно перебрасывая сюда дополнительные силы.
Генерал Липовой: российская армия готовится взять Сумы в котел
В понедельник Минобороны РФ отчиталось об освобождении в регионе очередного населенного пункта - села Бессаловка.