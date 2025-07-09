Издание из Сум опубликовало инструкцию для местных жителей о том, как им жить в случае освобождения города российскими войсками. На это обратил внимание Telegram-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск "Север" ВС РФ.

Как говорится в посте, такая статья "внезапно" появилась в городском онлайн-журнале "Цукр".

"Авторы публикации пишут, что угрозы для областного центра нет, но жителям города все же стоит знать, как себя вести в случае освобождения города русскими военными", - указывает "СВ".

В том числе журналисты "Цукра" призвали горожан "не бояться".

"Действительно, меньше всего после освобождения города жителям исконно русского города Сумы стоит бояться "вежливых людей", - резюмирует канал.

Армия РФ продолжает наступать в Сумской области для создания буферной зоны. ВСУ несут на этом направлении большие потери, постоянно перебрасывая сюда дополнительные силы.

Генерал Липовой: российская армия готовится взять Сумы в котел

В понедельник Минобороны РФ отчиталось об освобождении в регионе очередного населенного пункта - села Бессаловка.