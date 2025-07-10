Европарламент вынес решение об отставке фон дер Ляйен

Европейский парламент (ЕП) отклонил вотум недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Reuters.

«Председатель ЕК фон дер Ляйен смогла успешно пережила вотум недоверия в ЕП, который был предложен преимущественно крайне правыми евродепутатами (...). Резолюция не получила достаточной поддержки, для принятия соответствующей инициативы необходимо большинство в две трети голосов», — передает агентство.

По словам авторов материала, несмотря на то, что вотум недоверия изначально имел мало шансов на успех, процедура стала для фон дер Ляйен «политической головной болью». Они пояснили, что все произошло невовремя, поскольку Еврокомиссия во главе с политиком в данный момент ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о предотвращении высоких американских пошлин на товары из Евросоюза.

17 июня лидер оппозиционной партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион сообщил, что в ЕП начался сбор подписей депутатов, чтобы вынести вотум недоверия фон дер Ляйен из-за скандала с закупками Евросоюзом вакцин от COVID-19 во время пандемии.

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Расследование против политика началось в 2023 году, а 7 октября прошлого года начался судебный процесс. Главе ЕК были предъявлены обвинения в коррупции — ее обвинили в том, что она в частной переписке с главой фармацевтической компании Pfizer обсуждала закупку вакцин для ЕС, после чего удалила сообщения.