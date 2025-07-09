Орбан предрек ЕС горький момент из-за Украины

Лидеры европейских стран будут вынуждены признать, что Евросоюз и Украина проиграли в конфликте, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Накануне премьер заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.

«Наступит горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и словаков, придётся признать, что они придерживались неверной стратегии и именно поэтому потерпели поражение», — разъяснил Орбан.

По оценке главы правительства, Брюссель уже проиграл. Он уточнил, что ВСУ пока держатся на фронте, но фактически тоже потерпели поражение.

Орбан назвал условие для мира на Украине

Премьер подчеркнул, что украинский кризис можно решить исключительно дипломатией. Он добавил, что «печальный и горький момент» будет иметь для европейских стран «серьезные последствия» не только в сфере политики, но и экономики.

Россия не может потерпеть поражения в украинском конфликте как минимум только потому, что является ядерной державой, констатировал Орбан.

Ранее сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что США и Европа больше не верят в возможность «победы» Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, в свою очередь, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине «исчерпаны». Он добавил, что ФРГ продолжит помогать Украине.