Конфликт на Украине завершится победой России, когда у Киева иссякнут ресурсы. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Х.

«Деньги, боеприпасы, люди. Если хоть что-то из этого закончится, война окончена. Угадайте, чем завершится российско-украинский конфликт? Именно так, как все и предполагали 24 февраля 2022 года», — написал он.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что до конца лета вряд ли удастся достичь мирных договоренностей по украинскому конфликту. При этом он подчеркнул, что ситуация постепенно движется к осознанию необходимости завершения конфликта.

Европейский аналитик рассказал, когда Зеленскому следовало признать поражение

До этого Кошкович писал, что президент Украины Владимир Зеленский жертвует сотнями жизней украинских солдат, продолжая военный конфликт.