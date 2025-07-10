Орбан назвал условие для вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Евросоюза нет легальных средств обойти несогласие страны принимать Украину в сообщество. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Patriota.

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Орбан уточнил, что на данный момент процесс евроинтеграции Украины нашел в тупик, поскольку Венгрия не согласилась открыть переговорные кластеры.

«Возможно, что нас здесь обхитрят, конечно, мы будем протестовать, подавать в суд и бороться за свои права, но в самом конце процесса, когда придется принимать решение о членстве, Венгрию, безусловно, нельзя будет обойти», — отметил он.

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Ранее Орбан рассказал, что процедура вступления Украины в ЕС приостановлена на саммите в Брюсселе, потому что нападки Киева на Будапешт только усилились. По словам Орбана, в Будапеште не хотят войны и чтобы «европейская экономика, включая венгерскую, была разрушена», поэтому процесс евроинтеграции Украины и был заблокирован.