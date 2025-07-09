В штабе партии Ле Пен во Франции провели обыски

Полиция провела обыски в центральном офисе партии «Национальное объединение», которую ранее возглавляла Марин Ле Пен. Об этом у себя на странице в X сообщил нынешний глава партии Жордан Барделла.

По его словам, группа из двадцати вооруженных полицейских в сопровождении двух судей пришли в штаб-квартиру в 8:50 утра. Они провели обыски в кабинетах руководителей и изъяли все «электронные письма, документы и бухгалтерские записи» партии. Барделл уточнил, что речь идет о материалах по всем недавним избирательным кампаниям.

Глава «Национального объединения» назвал произошедшее «частью новой кампании преследования».

«Это серьезное посягательство на плюрализм и демократическое чередование. Ни одна оппозиционная партия не сталкивалась с таким беспрецедентным давлением во времена Пятой республики», — заключил он.

Напомним, что в конце марта парижский суд признал Ле Пен и еще восемь депутатов «Национального объединения» виновными по делу о хищениях средств Европарламента. Бывшую главу партии приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили избираться на государственные должности в течение пяти лет.