Для достижения мира на Украине нужна личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.

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«Прекращение огня и мир здесь будут достигнуты, если состоится личная встреча российского и американского президентов», — сказал глава венгерского правительства.

Он подчеркнул, что провел много лет в политике и находится у власти дольше, чем большинство европейцев. По мнению Орбана, отсутствие личной встречи глав государств приведет к тому, что ситуация останется напряженной «еще много-много месяцев».

Орбан назвал новую угрозу со стороны Украины

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и Путин, и Трамп осознают необходимость личной встречи. По словам представителя Кремля, она должна быть хорошо подготовлена.