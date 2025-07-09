Опрос: 40% американцев верят в причастность Трампа к преступлениям Эпстина

Социологический опрос компании YouGov показал, что 40% граждан США верят в причастность главы Белого дома Дональда Трампа к преступлениям финансиста Джеффри Эпстина.

В опросе приняли участие 7237 совершеннолетних гражданина США. 40% из них ответили, что Трамп мог быть задействован в преступлениях Эпстина. Еще 27% не верят в это предположение, а остальные опрошенные выбрали вариант «затрудняюсь ответить».

Опрос также показал, что почти 70% опрошенных, которые верят в причастность Трампа к преступлениям, поддерживают партию Демократов. Республиканцев среди этой группы оказалось только 7%. Кроме того, 44% поверивших в причастность Трампа попадают в возрастную категорию от 18 до 29 лет.

Ранее свое недоверие Трампу из-за дела Эпштейна выразил Илон Маск.