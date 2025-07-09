Пользователи заподозрили Макрона и его супругу Брижит в расставании

Пользователи Сети заподозрили французского президента Эммануэля Макрона и его жену Брижит в расставании, передает издание Daily Mail.

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Читатели портала стали обсуждать недавнюю ситуацию, которая произошла между супругами. Брижит публично унизила своего мужа, не приняв протянутую руку для спуска с трапа самолета, когда они прилетели на британскую военную базу "Нортхолт".

Один из пользователей заявил о своей уверенности в расставании пары. Он предположил, что Макрон дожидается окончания своего президентского срока, чтобы объявить публично о разводе, и добавил, что Брижит ведет себя как мать лидера Франции.

"У нее определенно начинается деменция. В общественном месте так не ведут себя даже с теми, кого ненавидишь", – написал другой читатель.

Еще один комментатор отметил, что супруга Макрона злится на мужа, потому что тот "не слушается" ее.

Подобный инцидент произошел и ранее во время рабочей поездки пары во Вьетнам. В Сети появились кадры, на которых после открытия двери президентского самолета Брижит нанесла удар по губам Макрона.

Подлинность ролика подтвердил Елисейский дворец. Там назвали случившееся "супружеской ссорой". При этом сам Макрон уточнил, что инцидент произошел, когда он решил "немного подурачиться" с супругой перед началом турне.