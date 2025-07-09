В G7 назвали страну, где состоится встреча для обсуждения Украины

В G7 озвучили страну, где состоится встреча для обсуждения Украины
Главы МИД стран "Большой семерки" (G7), как сообщает телеканал NHK со ссылкой на интервью министра иностранных дел Канады Аниты Ананд, планируют снова встретиться в этом году, чтобы обсудить Украину.
Ананд сообщила, что она и ее коллеги по G7 собираются снова встретиться в Канаде в 2025 году по этому вопросу.
Министр также указала: мероприятие станет продолжением встречи министров, состоявшейся в ходе саммита НАТО в Гааге.
В июне агентство Рейтер передавало, что страны G7, чей саммит проходил тогда в Канаде, были вынуждены отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине. Причиной были указаны возражения США.