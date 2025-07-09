Раскрыт неожиданный смысл угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Доктор политических наук, политический обозреватель Андрей Пинчук объяснил, что означает появление в СМИ аудиозаписи якобы разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, в которой глава Белого дома угрожает «разбомбить Москву к черту». Об этом сообщает «Царьград».

По словам эксперта, если это не фейк, то возникает вопрос: почему такие записи вбрасываются именно сейчас. И ответ на него кроется в крайнем разговоре Путина и Трампа и в предшествующем этому заявлении о приостановке поставок вооружения.

Аналитик считает, что все это говорит только о том, что предыдущий формат неких договоренностей находится на переломе. Он, судя по всему, связан с тем, что мы подошли к точке неких договоренностей, когда предполагалось объявление перемирия, мира или каких-то других форм заморозки, приостановки процессов СВО.

По мнению Пинчука, такие вбросы – это некие месседжи, которые предполагают формирование новой повестки взаимоотношений России и «трамповской» Америки.

«Вскоре, я думаю, мы увидим результат этих процессов», - заключил собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не разговаривал с Трампом в период, когда тот не был главой США. Так он прокомментировал появление в Сети аудиозаписи с громкими заявлениями американского политика, якобы сделанными в 2024 году.

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