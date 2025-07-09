Глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс признала, что не знает, по каким причинам президент США Дональд Трамп и техномагнат Илон Маск разорвали отношения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного американским лидером масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. В дальнейшем стороны позволили себе ряд резких высказываний в адрес друг друга.

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Эксперты выдвинули ряд версий о причинах размолвки. Среди них были как политические, так и экономические. Кроме того, аналитики полагали, что Трамп не пожелал пойти Маску навстречу в кадровых вопросах — не назначил на ключевые должности друзей предпринимателя.

«То, что было сказано [о причинах разлада], не кажется мне правдоподобным», — заметила Уайлс.

Чиновница уточнила, что не знает истинную причину разрыва. Она добавила, что сначала сотрудничество с Маском выглядело многообещающе, все «было замечательно, пока было замечательно».

К сожалению, констатировала глава аппарата, история «завершилась не лучшим образом».