Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане

Владимир Зеленский в рамках визита в Италию встретился с Папой Римским Львом XIV. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, отметив, что аудиенция состоялась в Ватикане.

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Это уже вторая встреча украинского политика с новым понтификом, избранным в мае 2025 года.

Визит Зеленского в Рим связан с его участием в Международной конференции по восстановлению Украины, где обсуждаются вопросы послевоенного возрождения страны.

Помимо встречи с главой Католической церкви, в программе президента значатся переговоры с Китом Келлогом – специальным представителем администрации Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.