Отлупившую мужа Бриджит держали подальше от подвыпившего Макрона на королевском приеме

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит накануне прибыли в Лондон, где проведут три дня. Официальная программа началась с роскошного приема в Виндзорском замке.

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Ради главы Франции прямо в зале Святого Георгия установили длинный стол, за которым расположились многочисленные гости. Daily Mail уверяет, что только на сервировку и украшение стола цветами британцам потребовалась неделя.

Вот только перед банкетом чета Макрон снова повздорила. Когда супругов у самолета встречали принц и принцесса Уэльские, Бриджит отказалась взять протянутую мужем руку. Во второй раз поставив его на публике в неловкое положение. Все еще прекрасно помнят, как в конце мая первая леди Франции отлупила супруга на глазах у журналистов. Бриджит ударила по лицу Эманнуэля во время визита во Вьетнам.

В итоге на банкете в Виндзорском замке Макронов держали подальше друг от друга. Президент сидел между королем Карлом III и принцессой Уэльской, в то время как его жена расположилась на противоположной стороне стола, рядом с королевой Камиллой и принцем Уильямом.

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Эммануэля, судя по кадрам с банкета, такое положение вполне устраивало. Президент налегал на игристое и то и дело подмигивал принцессе Кэтрин. Сын короля в свою очередь старался занять беседой Бриджит. В Сети шутят, что больше всего королевская семья опасалась, что бывшая учительница снова решит наказать проказничающего Эманнуэля.