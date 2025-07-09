Пока вы не уснули: угрозы Трампа Путину и мощный удар по Украине

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Стало известно об угрозах Трампа Путину

Американский лидер Дональд Трамп в 2024 году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию заявил донорам, что угрожал президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня.

Аудиозапись публикует телеканал CNN.

«Я сказал Путину: "Если вы зайдете на Украину, то я разбомблю Москву к чертям. У меня не будет выбора". А потом [Путин] отвечает: "Я вам не верю". Он сказал, что этого не может быть, а я сказал — "еще как". Но правда в том, что он поверил мне…Ну, на 10 процентов», — говорит на аудиозаписи Трамп, при этом не уточняя, когда состоялся диалог с российским лидером.

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Россия нанесла по Украине один из самых мощных ударов с начала СВО

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли один из самых масштабных дроновых ударов по Украине с начала специальной военной операции (СВО).

Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«По данным украинских и мониторинговых источников, в ночь на 9 июля РФ нанесла одну из самых масштабных атак за все время СВО — с применением ударных беспилотников и, вероятно, гиперзвуковых ракет "Кинжал"», — говорится в публикации.

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На пляже популярного российского курорта прогремел взрыв

В Ялте в здании на Приморском пляже прогремел взрыв. О происшествии на популярном российском курорте пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в помещении, где произошел взрыв, торгуют электросамокатами и сдают их в прокат. По предварительным данным, в одном из транспортных средств взорвалась батарея. В этот момент магазин был закрыт.

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Захарова ответила президенту Финляндии цитатами из речи Суворова

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила цитатой полководца Александра Суворова на слова президента Финляндии Александера Стубба о способности России и россиян переносить страдания и боль.

Речь идёт о словах Суворова в трапезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа осенью 1799 года. Его высказывание «идти назад — стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали» приводятся в пересказе князя Петра Багратиона, напомнила Захарова.

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В Кремле ответили на ужесточение риторики Трампа в отношении России

В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики в отношении Москвы президента США Дональда Трампа, которому в целом свойственна жёсткая стилистика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы достаточно спокойно к этому относимся... у Трампа в целом достаточно жёсткая стилистика в том, какие фразы он использует», — сказал Песков в ходе брифинга в ответ на соответствующий вопрос.

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С россиянина взыскали почти миллион рублей за отказ работать на государство

С жителя Владимира взыскали почти миллион рублей за отказ работать на государство. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Речь идет о выпускнике медицинского вуза. После получения образования мужчина отказался работать в государственной клинике. При этом в вуз он поступил по целевому направлению, которое предусматривает работу в государственных учреждениях.

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Трамп не захотел победы России на Украине

Президент США Дональд Трамп не склонен в данный момент отдавать России победу в украинском конфликте.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Трамп же, по-видимому, сейчас менее склонен дать России "победу", прекратив военную помощь Украине», — сообщили телеканалу два источника.

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МИД РФ обвинил Армению в недружественном шаге

Россия рассматривает запрет на въезд гражданам РФ в Армению как недружественное действие. Еревану были предложены конкретные шаги по урегулированию противоречий, Москва ждет реакции, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тему стоп-листов в отношениях с Арменией приходится комментировать довольно часто. Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия, - отметила дипломат. - Вопрос обсуждался министрами иностранных дел во время визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Республику Армения в мае. Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждем реакции Еревана".

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Пропавшую абитуриентку техникума нашли закопанной в российском регионе

В Иркутской области пропавшую абитуриентку техникума нашли закопанной на участке ее молодого человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 20-летняя жительница поселка Первомайское поехала в Иркутск поступать и перестала выходить на связь. На следующий день после пропажи родители девушки обратились в полицию, а сами поехали к ее 22-летнему парню в соседний поселок.

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В Госдуме ответили на слухи про запрет ввозить iPhone без RuStore

Депутат Государственной думы Евгений Попов прокомментировал сообщения о том, что в 2026 году в России планируют законодательно установить запрет на ввоз iPhone без предустановленного магазина приложений RuStore.

Соответствующие слухи пошли после того, как российский лидер Владимир Путин подписал поправки, запрещающие ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple. Указанное нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Вслед за этим замглавы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов заверил, что до конца года запрет на ввоз iPhone без предустановленного RuStore не предвидится, но если Apple продолжит игнорировать требования российского законодательства, с 2026 года ситуация может перемениться.

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