Российский посол отметил важную деталь в идее создания европейской армии

Идея создания европейской армии утопична, так как НАТО остается главной опорой Европейского союза (ЕС) в сфере обороны.

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Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости.

«Отдельная европейская армия — это до сих пор утопия, здесь слишком большая зависимость от Вашингтона в сфере обороны и безопасности», — отметил дипломат.

По словам посла, подобные предложения утопичны, потому что Североатлантический альянс «был и остается главным опорой в сфере обороны в Европе». Келин добавил, что идеи о создании единой европейской армии возникали «на разных витках истории и развития ЕС».

Ранее Келин заявил, что британско-французский проект по созданию так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине превратился в еще один клуб друзей Киева.