Глава МИД Италии назвал себя «самым невезучим министром в истории»

Большое количество международных событий и проблем, а также нагрузка сделали главу МИД Италии Антонио Таяни «самым невезучим министром в истории».

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Об этом заявил сам Таяни, его слова передает издание IL Post.

«Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории», — подчеркнул он.

По словам Таяни, в последние годы в сфере международных отношений «постоянно что-то происходит» с Италией. Глава ведомства уточнил, что он говорит о «двух войнах» и еще одной торговой войне с США.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила агентству ANSA, что Вашингтон не отказывался от поставок вооружения Киеву.

По словам Мелони, президент США Дональд Трамп пересмотрел решение о поставках определенных компонентов вооружения, что является «важным фактом, но сильно отличается от полного отказа» от поставок.