Азербайджан пригрозил Армении

Баку готов ответить на угрозы со стороны Еревана. С таким заявлением в интервью Minval Politika выступил депутат азербайджанского парламента Эльчин Мирзабейли.

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По словам парламентария, Азербайджан готов пойти на упреждающие меры в случае реальной угрозы национальной безопасности, которые может представлять Армения.

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Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев договорились встретиться в Абу-Даби 10 июля.