Азербайджан пригрозил Армении упреждающими мерами
Баку готов ответить на угрозы со стороны Еревана. С таким заявлением в интервью Minval Politika выступил депутат азербайджанского парламента Эльчин Мирзабейли.
По словам парламентария, Азербайджан готов пойти на упреждающие меры в случае реальной угрозы национальной безопасности, которые может представлять Армения.
Оформляется капитуляция: Эксперт о перспективе мирного договора между Баку и Ереваном
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев договорились встретиться в Абу-Даби 10 июля.