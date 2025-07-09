Владимир Зеленский подписал указы о назначении пяти новых послов Украины в ряде стран, в том числе в Канаде, Бельгии и Швеции. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

По информации издания, послом Украины в Канаде назначен Андрей Плахотнюк, в Бельгии - Светлана Залищук, в Швеции - Ярослав Мельник. При этом данных о том, куда переведут действующих послов в этих странах, у издания нет. В каких еще двух странах из пяти состоялись назначения, также не называется. Официально указ Зеленского о смене послов еще нигде не опубликован.

Как отмечает "Зеркало недели", 18-22 июля состоится ежегодное собрание послов в Киеве, а новые назначения, вероятно, официально произойдут до мероприятия.

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Ожидается, что замены послов произойдут еще в 15 странах. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев планирует заменить своих послов в странах G7 и G20, что означает отставку послов Украины в США и Великобритании Оксаны Маркаровой и экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Издание "Общественное. Новости" со ссылкой на источники в офисе Зеленского сообщало, что Зеленский уже уведомил посла Украины в США Маркарову о ее замене.

В качестве возможных кандидатур на пост посла в США украинские СМИ и депутаты Рады называют министра обороны Рустема Умерова, вице-премьеров Юлию Свириденко и Ольгу Стефанишину и даже премьер-министра Дениса Шмыгаля. Замена посла ожидается уже на следующей неделе. Планируются также перестановки в правительстве Украины, в том числе отставка Шмыгаля.