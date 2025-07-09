ЦРУ опубликовало внутренний доклад, в котором говорится, что бывшие главы американских спецслужб сознательно продвигали фальшивые данные о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление нынешнего директора агентства Джона Рэтклиффа.

«Теперь весь мир может увидеть правду: [экс-глава ЦРУ Джон] Бреннан, [экс-глава национальной разведки СШАДжеймс] Клэппер и [экс-глава ФБР Джеймс] Коми манипулировали разведданными и заставляли замолчать профессионалов — все ради того, чтобы уничтожить Трампа», — заявил Рэтклифф.

Сообщается, что ключевым элементом кампании стало включение в официальный отчет разведки неподтвержденных сведений из так называемого «досье Стила», финансирование которого велось из предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Ранее стало известно, что бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану грозит расследование за дачу ложных показаний Конгрессу США о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.