«Это сплошное вранье»: США рискуют попасть под свой же каток

Во вторник в Белом доме прошла пресс-конференция Дональда Трампа перед заседанием Кабмина США. Американский президент заявил, что недоволен Путиным и его позицией по Украине, поэтому готовит России «маленький сюрприз». На фоне последних новостей из США о проекте сената новых санкций против РФ, доклада ЦРУ об использовании химоружия на Украине и всплывших высказываний Трампа в 2024 году о готовности бомбить Москву, эксперт предполагает, что это будет за сюрприз.

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Во вторник американский президент разразился громкими заявлениями по поводу конфликта между Россией и Украиной. Оказалось, что поставки оружия Украине продолжатся, а Владимиром Путиным он недоволен и готовит ему «маленький сюрприз». В тот же день глава ЦРУ пообещал доложить Трампу об использовании Украиной химического оружия. Как этот доклад повлияет на настроение ветреного Трампа неизвестно. В запасе у него всегда предложенный сенатом законопроект о новых санкциях против России.

Накалило обстановку CNN, раскопав аудиозапись обещаний Трампа в 2024 году разбомбить Москву и Пекин за плохое поведение.

«МК» попросило спрогнозировать, какой сюрприз нам ждать от США, проректора по научной работе МГЭУ, кандидата экономических наук, действительного государственного советника РФ 3 класса Александра Шаповалова: