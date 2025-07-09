«Это сплошное вранье»: США рискуют попасть под свой же каток

«Это сплошное вранье или эпатажные высказывания»: США рискуют попасть под свой же каток
Во вторник в Белом доме прошла пресс-конференция Дональда Трампа перед заседанием Кабмина США. Американский президент заявил, что недоволен Путиным и его позицией по Украине, поэтому готовит России «маленький сюрприз». На фоне последних новостей из США о проекте сената новых санкций против РФ, доклада ЦРУ об использовании химоружия на Украине и всплывших высказываний Трампа в 2024 году о готовности бомбить Москву, эксперт предполагает, что это будет за сюрприз.
Во вторник американский президент разразился громкими заявлениями по поводу конфликта между Россией и Украиной. Оказалось, что поставки оружия Украине продолжатся, а Владимиром Путиным он недоволен и готовит ему «маленький сюрприз». В тот же день глава ЦРУ пообещал доложить Трампу об использовании Украиной химического оружия. Как этот доклад повлияет на настроение ветреного Трампа неизвестно. В запасе у него всегда предложенный сенатом законопроект о новых санкциях против России.
Накалило обстановку CNN, раскопав аудиозапись обещаний Трампа в 2024 году разбомбить Москву и Пекин за плохое поведение.
«МК» попросило спрогнозировать, какой сюрприз нам ждать от США, проректора по научной работе МГЭУ, кандидата экономических наук, действительного государственного советника РФ 3 класса Александра Шаповалова:
«Я всегда говорил, что в Америке у президента не может быть искренних чувств. Это или сплошное вранье, или эпатажные высказывания в угоду определенным кругам, - уверен специалист по экономической безопасности. - Так и с этими угрозами России и Китаю: Трамп же говорил это во время предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону избирателей Байдена и, может, в тот период это было оправдано. А сегодня в нем борется активный агрессор и миротворец. Я не думаю, что у Трампа хватит смелости, как он говорил, разбомбить Москву или Пекин. Думаю, что все эти высказывания можно твердо подвергнуть сомнению, так как кроме телеканала CNN их больше никто и не слышал… А вот применить экономические санкции американский лидер вполне может, если не устоит перед уговорами демократов и некоторых европейских злопыхателей. Но мы то знаем, что санкции больше ударяют по тем, кто их бездумно вводит. Новый законопроект, который поддержали 80 сенаторов, предусматривает введение 500-процентного тарифа на импорт из любых стран, которые покупают уголь, газ, уран и нефть из России. И если Трамп одобрит этот законопроект, то он вполне реален. Но на самом деле кроме нового витка напряженности больше ничего не вызовет. Введя эти пошлины, Штаты тоже рискуют попасть под свой же каток: рост цен на бензин в Америке неизбежен, а это очень сильно повлияет на величественные и благодатные обещания Трампа. Он еще должен очень хорошо подумать перед тем, как одобрять такой законопроект».