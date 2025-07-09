В Австрии «художник» зиганул и помастурбировал перед зданием муниципалитета

В Австрии мужчина вышел к зданию муниципалитета венского района Флоридсдорф, помастурбировал и отдал нацистский салют. Об этом сообщает издание Exxpress.

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Отмечается, что «встревоженные полицейские» остановили его и его спутницу, которая снимала все происходящее на видео, но к их удивлению, 46-летний грек назвал свои действия «арт-проектом».

Женщина также заявила, что действия «художника» стали «шедевром всей его жизни». По ее словам, они хотели привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкивается человечество, а добиться этого можно было только решительными мерами.

Задержанному предъявлены обвинения в нарушении закона о запрете публичных действиях сексуального характера. В случае признания его виновным, повторное правонарушение будет рассматриваться судом присяжных.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что «после предательств и осуждений» со стороны соотечественников она поняла, что австрийское происхождение лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера не является совпадением.