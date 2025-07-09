Миссия ООН предупредила о риске гуманитарной катастрофы в Афганистане

Афганистан столкнулся с резким увеличением депортированных мигрантов, что поставило приграничные районы страны на грань гуманитарного кризиса, сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану.

Миссия предупредила, что страна стоит перед угрозой катастрофы из-за рекордного числа мигрантов, вернувшихся из Ирана и Пакистана, передает РИА «Новости». За первое полугодие 2025 года вернулись почти 949 тыс. человек, среди которых 741 тыс. из Ирана и 208 тыс. из Пакистана. Более 60% мигрантов составляют семьи с женщинами и детьми, что увеличивает уязвимость прибывающих.

В июне число депортированных из Ирана достигло 283 тыс., что напрямую связано с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, отмечают в МООНСА. Организация подчеркивает, что приграничные районы Герата и Нимруза перегружены, местные ресурсы ограничены, растет напряженность между возвращающимися и принимающими общинами.

«Мы наблюдаем неустойчивый уровень возвращений, с которым приграничные общины не в состоянии справиться. Без немедленной и постоянной поддержки ситуация может перерасти в гуманитарную катастрофу», – заявил представитель МООНСА.

Возвращающиеся мигранты сталкиваются с нехваткой жилья, работы, продовольствия и элементарных условий. Многие семьи не имеют документов, некоторые дети впервые оказались на афганской земле. На западе страны возникают стихийные лагеря, где ощущается нехватка воды, электричества и медицинской помощи. Международное финансирование гуманитарных программ в Афганистане сокращается, что вынуждает агентства уменьшать продовольственные рационы и услуги здравоохранения. МООНСА призвала международное сообщество срочно мобилизовать ресурсы, чтобы не допустить массового перемещения населения и чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Афганистана. Посольство Афганистана отметило улучшение условий для торгово-экономических связей между странами. В МИД России проинформировали о процессе исключения движения «Талибан» из списка террористических групп.