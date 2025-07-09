Сенатор США заявил о беспрецедентном уровне коррупции в стране

Американский сенатор, экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс заявил, что политическая система США коррумпирована, а миллиардеры в ней покупают выборы, влияют на законы и поддерживают военные преступления в Газе. Об этом Сандерс рассказал в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Сандерс раскритиковал президента США Дональда Трамп, принявшего в Белом доме премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Сенатор заявил, что из-за коррупции в США будет нелегко остановить военную помощь правительству Нетаньяху.

Сенатор обвинил Нетаньяху в военных преступлениях, заявив, что из-за его «экстремистского правительства» были убиты более 57 тысяч палестинцев и пострадали почти 135 тысяч, шестьдесят процентов из которых - женщины, дети и старики.

Сандерс добавил, что палестинцы в Газе страдают из-за блокировки гуманитарной помощи Израилем и стоят перед «невозможным выбором - голодать или рисковать быть расстрелянными, отчаянно пытаясь добыть еду, чтобы прокормить свои семьи». Сандерс отметил, что Израиль продолжает препятствовать поступлению топлива в Газу. Это означает, что больничные генераторы скоро не смогут обеспечивать работу оборудования жизнеобеспечения, подчеркнул сенатор.

«Именно этого человека [Нетаньяху - прим.ред.] Трамп и Конгресс приветствуют на этой неделе: военного преступника, которого будут помнить как одного из чудовищ современной истории», - заключил Сандерс.

Ранее во время государственного ужина в Белом доме Нетаньяху рассказал, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. А Трамп заявил, что процесс переговоров по Газе «идет очень хорошо». По его словам, и Израиль, и ХАМАС «хотят встретиться и хотят прекратить огонь».