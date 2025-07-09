Трамп не захотел победы России на Украине

Президент США Дональд Трамп не склонен в данный момент отдавать России победу в украинском конфликте.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Трамп же, по-видимому, сейчас менее склонен дать России "победу", прекратив военную помощь Украине», — сообщили телеканалу два источника.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Ранее Трамп заявил, что недоволен российским коллегой Владимиром Путиным, и пообещал оставить свой ответ Москве «небольшим сюрпризом». Свое недовольство глава Белого дома объяснил тем, что Путин «на первый взгляд кажется приветливым», но якобы произносит «пустые и ничего не значащие слова».