Министр обороны Франции раскрыл причину звонка Макрона Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину 1 июля, что он помог убедить Иран не выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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Об этом заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню, сообщает Valeurs.

«Мы должны работать с членами Совета Безопасности ООН, крупнейшими ядерными державами, независимо от любых разногласий с этими странами. Все они являются гарантами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — сказал он.

По словам главы французского оборонного ведомства, пять ядерных держав, несомненно, играют ключевую роль и в том, чтобы убедить Иран не выходить из ДНЯО, поэтому Макрон и позвонил Путину.

Макрон призвал Путина сделать одну вещь

Лекорню отметил, что такая инициатива французского лидера не удивительна, поскольку у ядерных держав есть особые обязательства по отношению друг к другу. Он напомнил, что последний раз Макрон звонил Путину в сентябре 2022 года по поводу Запорожской АЭС, сам министр звонил бывшему министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы обсудить ядерные проблемах и борьбу с терроризмом.