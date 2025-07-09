Военный обозреватель Алексей Рамм заявил, что украинские власти надеются только на «черного лебедя» - некое непредсказуемое событие, которое помогло бы Украине в противостоянии с Россией. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

По мнению Рамма, логика украинского правительства близка к подходам Сайгона (правительство Южного Вьетнама, которое поддерживали США). Южный Вьетнам полностью зависел от американской финансовой помощи.

«В какой-то момент правительство в Сайгоне сделало ставку на одно: нам бы продержаться, даже без США, хотя бы годик-два, а СССР окончательно поругается с Китаем, и Северный Вьетнам останется без поддержки», - заявил обозреватель.

Он добавил, что Украина не ждет ссоры России с Китаем, но все же рассчитывает, что «что-то случится».

«В Киеве ожидают некого «черного лебедя», а им бы самим день простоять да ночь продержаться. Мол, может, в России что-то произойдет, и про Украину сразу забудут», - заключил Рамм.

Ранее австрийский военный эксперт, полковник Маркус Райзнер сравнил продвижение ВС РФ с цунами. По его мнению, российские войска стремятся «взять в клещи» большие территории около Красноармейска и Константиновки.

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Эксперт подчеркнул, что оба города являются важными логистическими узлами: через них проходит несколько дорог и железнодорожных линий. По его словам, ситуация меняется изо дня в день не в пользу Украины.