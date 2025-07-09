В Раде заявили о подготовке офиса Зеленского к отставке Шмыгаля

Офис Владимира Зеленского готовится отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и принимает технические меры, чтобы его увольнение не повлияло на принятие парламентом решения об увеличении военных расходов бюджета. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он обратил внимание, что глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа и глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня внесли альтернативный законопроект об изменениях в бюджет на 2025 год. При том, что правительственная версия уже одобрена профильным комитетом в первом чтении.

"Для чего это делается? Потому что когда увольняют премьера, то правительство уходит в отставку и прекращает свои полномочия. А это означает, что все правительственные законопроекты, не прошедшие первое чтение [в Раде], тоже отзываются. Включая законопроект об изменениях в бюджет. Вот потому и страхуют его наличием альтернативного", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

При этом он напомнил, что "прекращать полномочия правительства" во время военного положения запрещено.

Слухи о возможной отставке премьера циркулируют на Украине с прошлого года. Некоторые местные аналитики утверждают, что его замены добивается глава офиса Зеленского Андрей Ермак, чтобы поставить во главе кабмина своего человека. В сентябре прошлого года в правительстве произошла большая перестановка и сменилось несколько министров и вице-премьеров, однако Шмыгаль сохранил свой пост. Многие украинские аналитики и депутаты указывают, что во время действия военного положения запрещается отправлять в отставку правительство. Они отмечают, что теоретически можно было бы найти "обходные пути", однако это может вызвать затруднения в работе с западными партнерами, которые станут задавать вопросы о легитимности премьера, подписывающего соглашения о предоставлении Киеву помощи.

Очередной виток слухов о скором увольнении Шмыгаля появился месяц назад. В июне Железняк заявлял, что якобы офис Зеленского все же планирует отправить Шмыгаля в отставку и заменить все правительство. По его словам, причина в "большом количестве провалов в экономико-бюджетной сфере" и потеря поддержки. Однако позже эти слухи опроверг сам Зеленский.