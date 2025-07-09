Депутат Рады Железняк заявил о подготовке офиса Зеленского к отставке Шмыгаля

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Офис Владимира Зеленского готовится отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и принимает технические меры, чтобы его увольнение не повлияло на принятие парламентом решения об увеличении военных расходов бюджета. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В Раде заявили о подготовке офиса Зеленского к отставке Шмыгаля
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Он обратил внимание, что глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа и глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня внесли альтернативный законопроект об изменениях в бюджет на 2025 год. При том, что правительственная версия уже одобрена профильным комитетом в первом чтении.

"Для чего это делается? Потому что когда увольняют премьера, то правительство уходит в отставку и прекращает свои полномочия. А это означает, что все правительственные законопроекты, не прошедшие первое чтение [в Раде], тоже отзываются. Включая законопроект об изменениях в бюджет. Вот потому и страхуют его наличием альтернативного", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

При этом он напомнил, что "прекращать полномочия правительства" во время военного положения запрещено.

Слухи о возможной отставке премьера циркулируют на Украине с прошлого года. Некоторые местные аналитики утверждают, что его замены добивается глава офиса Зеленского Андрей Ермак, чтобы поставить во главе кабмина своего человека. В сентябре прошлого года в правительстве произошла большая перестановка и сменилось несколько министров и вице-премьеров, однако Шмыгаль сохранил свой пост. Многие украинские аналитики и депутаты указывают, что во время действия военного положения запрещается отправлять в отставку правительство. Они отмечают, что теоретически можно было бы найти "обходные пути", однако это может вызвать затруднения в работе с западными партнерами, которые станут задавать вопросы о легитимности премьера, подписывающего соглашения о предоставлении Киеву помощи.

Очередной виток слухов о скором увольнении Шмыгаля появился месяц назад. В июне Железняк заявлял, что якобы офис Зеленского все же планирует отправить Шмыгаля в отставку и заменить все правительство. По его словам, причина в "большом количестве провалов в экономико-бюджетной сфере" и потеря поддержки. Однако позже эти слухи опроверг сам Зеленский.