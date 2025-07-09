Налитый кровью глаз короля Карла III напугал британцев

Король Великобритании Карл III заставил поволноваться общественность, появившись на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В поведении монарха ничего необычного нет – он бодр и даже весел. А вот внешность, а точнее, глаз Карла III вызвал многочисленные вопросы у подданных королевства. На завирусившемся в соцсетях видео четко видно, что с правым глазом короля происходит что-то неладное – орган зрения в буквальном смысле налит кровью.

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Букингемский дворец еще не представил объяснения по этому поводу.