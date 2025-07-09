Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что команда экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон пыталась ослабить Дональда Трампа обвинениями в связях с Россией. Об этом он написал в соцсети X.

По данным Fox News, ФБР начало расследование в отношении экс-главы спецслужбы Джеймса Коми и экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Расследование связано с делом о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. По словам источников канала, ФБР считает, что они могли дать ложные показания в Конгрессе.

«Команда Хиллари Клинтон посеяла семена лжи о России, чтобы ослабить Трампа - что привело к годам лжи, фейков в СМИ и расколу», - так Дмитриев прокомментировал эту новость.

Газета New York Post ранее рассказала о новом «сенсационном» материале ЦРУ, в котором критикуются оценки администрации Барака Обамы в отношении «российского вмешательства» в выборы 2016 года. В ЦРУ считают, что оценки были намеренно искажены Бреннаном, Коми и главой Национальной разведки Джеймсом Клэппером, которые «чрезмерно участвовали» в составлении доклада и «поторопились с его завершением».

В обзоре ЦРУ отмечается, что утечки в СМИ могли повлиять на аналитиков, заставив их согласиться с ложной версией о сговоре Трампа с Россией.