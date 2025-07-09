Обзор иноСМИ: «тонущий доллар» и появление ВС РФ в еще одном регионе Украины

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники

© Sven Hoppe/dpa/TACC

«Россия заявила о первом занятом селе Днепропетровской области»

Минобороны России 7 июля объявило о переходе под контроль ВС РФ села Дачное в Днепропетровской области. Это первый случай, когда российские военные заняли населенный пункт в этом регионе, сообщает японское агентство AFPBB News.

Россия стремится закрепиться в регионе впервые за более чем три года, подчеркивается в статье. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что он не откажется от своих целей на Украине. Российские власти называют конечной целью устранение «коренных причин» продолжающегося конфликта. Также Москва призывает Киев отказаться от планов по членству в НАТО, подчеркивается в статье.

«Почему тонет доллар»

Доллар США падает, поскольку экономическая повестка президента Дональда Трампа - на исполнительном и законодательном уровнях - обретает полную форму, пишет Newsweek. Экономисты заявили журналу, что ослабление доллара может способствовать достижению цели Трампа по продвижению американских товаров за рубежом и укреплению экспорта. В то же время они предупреждают, что падение доллара грозит потерей им статуса мировой резервной валюты и инфляцией. Индекс доллара, отслеживающий его стоимость к корзине основных иностранных валют, снизился более чем на десять процентов за последние шесть месяцев.

Это знаменует собой самый резкий спад в первой половине года и худший результат для начала президентского срока с момента появления индекса в 1973 году. Такие показатели связаны с периодом нестабильности в экономике США. Ранее Трамп подписал «Большой прекрасный билль», содержащий новые меры по расходам и продление налоговых льгот 2017 года. Это, по мнению экономистов, может раздуть и без того значительный дефицит бюджета страны. Профессор экономики Райан Монарх заявил, что доллар падает, так как инвесторы все меньше верят в стабильную политику США, направленную на макроэкономический рост. Экономист Райан Свит добавил, что инвесторы «переоценивают перспективы экономики США» из-за введенных Трампом пошлин. Тарифы замедлят рост экономики США и снизят ожидаемую доходность инвестиций, оттолкнув некоторых от доллара, предупредил он.

Генсек НАТО снова расхвалил Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте дал интервью The New York Times и ответил на обвинения в подхалимстве (ранее он назвал Трампа «папочкой», комментируя события на Ближнем Востоке). Рютте объяснил, что «когда кто-то заслуживает похвалы, ее следует воздать». По его мнению, Трамп «заслуживает всяческих похвал», потому что без его лидерства, без его переизбрания президентом США и без его требований к НАТО страны альянса никогда бы не согласовали цель по военным расходам в пять процентов ВВП.

Генсек НАТО выразил уверенность, что Трамп прекрасно понимает: чтобы США оставались сильными и безопасными, им необходима тесная связь с европейцами и совместная работа по обеспечению безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Рютте добавил, что «со времён Эйзенхауэра» у американских президентов были «серьезные проблемы» с подходом Европы к обороне. По словам Рютте, американцы «совершенно правы», говоря, что европейцы не уделяли обороне достаточного внимания. Как отмечает NYT, для некоторых наблюдателей все эти заявления - доказательство, что Рютте готов сделать все возможное, чтобы Трамп остался доволен. Тем временем США рассматривают вывод тысяч солдат из Европы, а сразу после интервью NYT с Рютте в Пентагоне объявили, что прекращают поставки оружия на Украину.

С видео из камеры Джеффри Эпштейна пропала минута

Минюст США показал кадры, демонстрирующие последние часы жизни миллиардера и секс-преступника Джеффри Эпштейна. Американские власти стремятся опровергнуть утверждения, что он был убит в своей тюремной камере в Нью-Йорке, пишет The Daily Beast. Чтобы остановить теории заговора, Минюст опубликовал почти 11 часов записей с камер видеонаблюдения из исправительного центра, где Эпштейн содержался под стражей, ожидая суда по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

В августе 2019 года власти США сообщили, что он покончил с собой. Хотя дверь камеры Эпштейна не попала в кадр, Минюст и ФБР заявили, что если бы кто-то приблизился к ней, он «был бы запечатлен» на видео. Как отмечает The Daily Beast, журналисты заметили, что в опубликованной видеозаписи не хватает 61-й секунды. Генпрокурор США Пэм Бонди позже заявила, что минута пропадает с записей каждую ночь, так как видеосистема перезапускается.

Минобороны Японии решило напугать детей Китаем и украинским кризисом

В 2025 году Минобороны Японии начало распространять в начальных школах упрощенную версию «Белой книги по обороне». В брошюре говорится, что одной из причин украинского кризиса была «недостаточная оборонная мощь» Украины, а некоторые страны, такие как Китай, представляют «страшную угрозу». Как пишет газета Nagasaki Shimbun, руководство начальных школ префектуры Нагасаки затрудняется с реакцией на кампанию Минобороны, заявляя, что она может привести к «дискриминации и недопониманию».

В городе Нагасаки, имеющем глубокие исторические связи с Китаем, совет по образованию попросил каждую школу разместить брошюру Минобороны в доступном для учителей месте. Чиновники подчеркнули, что «необходимо учитывать интересы некоторых детей (например, школьников с китайскими корнями)». Представители общественной организации города Сасебо «Женская сеть Сасебо» и другие общественники посетили мэрию и потребовали отозвать брошюру, заявив, что «идеи правительства навязываются в одностороннем порядке, а нейтралитет образования находится под угрозой».