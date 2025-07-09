Работает гуманитарный канал связи, по которому жители Харькова, Одессы, Киева, Днепропетровска передают координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и натовских баз. Об этом рассказал «Звезде» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Каналы, которые мы создаем сегодня, направлены на то, чтобы всячески показать, что мы не враги украинскому народу. Мы враги киевскому режиму. И канал, который был создан, сегодня приносит первые плоды. С его помощью жители передают координаты ТЦК, натовских баз, размещенных сегодня на нашей земле», - пояснил Балицкий.

Он также призвал украинцев продолжать присылать данные и любую ценную информацию, которая поможет «избавиться от ярма нацистского режима, который сегодня засел в Киеве».

Напомним, что весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток. На фоне волны дезертирства на Украине фиксируется все больше случаев силовой мобилизации.

При этом на прошлой неделе по зданию ТЦК в Полтаве было нанесено три удара беспилотниками-камикадзе. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на то, что украинцы поддерживают российские атаки по «обителям зла». В частности, под видео с ударами по ТЦК украинские пользователи пишут, что «вот где [россияне] молодцы, там молодцы».