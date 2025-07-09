Стало известно, как украинцы помогают российской армии

Алиса Селезнёва

Работает гуманитарный канал связи, по которому жители Харькова, Одессы, Киева, Днепропетровска передают координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и натовских баз. Об этом рассказал «Звезде» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Стало известно, как украинцы помогают российской армии
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«Каналы, которые мы создаем сегодня, направлены на то, чтобы всячески показать, что мы не враги украинскому народу. Мы враги киевскому режиму. И канал, который был создан, сегодня приносит первые плоды. С его помощью жители передают координаты ТЦК, натовских баз, размещенных сегодня на нашей земле», - пояснил Балицкий.

Он также призвал украинцев продолжать присылать данные и любую ценную информацию, которая поможет «избавиться от ярма нацистского режима, который сегодня засел в Киеве».

Напомним, что весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток. На фоне волны дезертирства на Украине фиксируется все больше случаев силовой мобилизации.

При этом на прошлой неделе по зданию ТЦК в Полтаве было нанесено три удара беспилотниками-камикадзе. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на то, что украинцы поддерживают российские атаки по «обителям зла». В частности, под видео с ударами по ТЦК украинские пользователи пишут, что «вот где [россияне] молодцы, там молодцы».