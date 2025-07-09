Глава МАГАТЭ исключил существование Украины при одном условии
Украина как государство не существовала бы, если она не отказалась бы от ядерного оружия (ЯО).
Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова передает Rzeczpospolita.
«В 1991 уже существовало соглашение между США, Европой и Россией, согласно которому ядерный арсенал СССР должен был быть передан России. Поэтому Украина не смогла бы существовать как независимое государство, если бы не признала эти договоренности. Международное сообщество этого не допустило бы», — рассказал глава агентства.