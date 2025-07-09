Григорян: Запад пытается добить Армению

Запад ведет борьбу с церковью в Армении, чтобы добить страну и перейти к России. Как сообщает RT, об этом заявил президент Форума армянских ассоциаций Европы.

Он отметил, что если всемирная армянская диаспора вместе с дружественными странами, в том числе с Россией, не остановят происходящее, то между борющимися силами случится война.

«То есть Николом Пашиняном, которого держит Запад, и оппозицией, которую поддерживает народ вместе с нашей апостольской церковью», — добавил Григорян.

Напомним, что в последние месяцы в Армении усилилось противостояние между Пашиняном и Армянской апостольской церковью. С 2025 года политик активно критикует религиозную организацию, в том числе обвиняя в нарушении обета безбрачия. Вместе с тем настоящей причиной считается патриотическая позиция католикоса Гарегина II и поддержка им оппозиционных сил.

В конце июня армянский спецназ вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина - монастырского комплекса, духовного и административного центра ААЦ, где находится резиденция католикоса церкви Гарегина II. Перед этим два архиепископа ААЦ были арестованы по обвинению в призывах к захвату власти.